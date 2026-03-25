    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Кремль назвал «абсолютной ложью» сообщения о мирном плане по Ирану
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 14:14 • Новости дня

    Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

    Ведущий климатолог НАСА Марвел ушла из-за давления властей США на науку

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.

    Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.

    В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.

    «Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.

    Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.

    Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    Компания «Бюро 1440» успешно запустила 16 спутников группировки «Рассвет»

    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Tекст: Антон Антонов

    После запуска грузового корабля «Прогресс МС-33» к МКС одна из антенн осталась в нераскрытом положении, космонавт Сергей Кудь-Сверчков проведет операцию стыковки в ручном дистанционном режиме, сообщил Роскосмос.

    Антенна системы КУРС должна была обеспечивать автоматическую стыковку корабля с МКС, передает РИА «Новости».

    Специалисты проводят контроль всех параметров полета и подготовку к стыковке в ручном телеоператорном режиме. Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что операция «регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Стыковку корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируют провести 24 марта в 16.35 мск.

    25 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    Предложена новая теория формирования Земли
    Предложена новая теория формирования Земли
    Tекст: Мария Иванова

    Новое моделирование показало, что Земля и ее соседи могли возникнуть из двух отдельных поясов вещества вокруг молодого Солнца, а не из одного.

    Международная группа учёных выдвинула гипотезу, согласно которой Земля и другие каменные планеты Солнечной системы могли возникнуть не из одного, а из двух отдельных колец вещества вокруг молодого Солнца, сообщает New Scientist.

    Классические модели с единственным диском не объясняли ни различий в составе пород Земли и Марса, ни размеров и расстояний между планетами.

    Руководитель исследования Билл Боттке заявил: «Мы провели за компьютером шесть месяцев, ничего не работало, поэтому мы пошли на отчаянный шаг. Мы сказали: почему бы не попробовать второй резервуар?» Новый расчёт, как отмечают учёные, позволил получить в симуляциях планеты с характеристиками, близкими к реальным.

    Симуляция показала, что одно кольцо находилось на расстоянии примерно половины дистанции от Солнца до Земли, а второе – в 1,7 раза дальше. Такая структура объясняет, почему Земля сформировалась в основном из внутреннего кольца, а Марс – из внешнего. Исследование также подтверждает, что Луна и Марс имеют схожие черты строения с Землёй.

    Авторы работы подчёркивают, что для подтверждения гипотезы необходимы очень специфические начальные условия, происхождение которых пока неясно. Сейчас исследователи продолжают уточнять модель и проверяют её на других загадках Солнечной системы с помощью суперкомпьютеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили в созвездии Лиры железное облако из останков каменистой планеты.

    Созданный учеными новый искусственный интеллект выявил в нашей галактике 44 планетные системы земного типа.

    25 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории ученые смогли безопасно перевезти 92 антипротона по маршруту длиной четыре километра с помощью уникального портативного контейнера.

    Европейская организация ядерных исследований (CERN) протестировала систему доставки антиматерии, перевезя партию частиц на автомобиле, сообщает New Scientist.

    Эксперимент состоялся на четырехкилометровом участке дороги вблизи Женевы. Это стало первым шагом к созданию полноценного сервиса по доставке редкого вещества в различные лаборатории Европы.

    «Я очень рад, что мы сейчас на той стадии, когда возможна транспортировка антиматерии», – заявил представитель CERN Кристиан Сморра. По его словам, это был долгий путь, потребовавший множества усилий и напряженной работы всей команды, чтобы заставить технологию работать.

    Для реализации задачи ученые задействовали проект STEP – переносной контейнер с жидким гелием и мощными магнитными полями. Такая ловушка позволяет удерживать античастицы от аннигиляции, неизбежной при контакте с обычной материей. В ходе тестового заезда 92 антипротона успешно перенесли транспортировку и остались невредимыми.

    Джеффри Хангст из Орхусского университета отметил, что успех эксперимента открывает годы высокоточных измерений вдали от магнитных помех основного зала. Однако расширение географии доставки займет время, так как многие узлы комплекса закроются на модернизацию до конца 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям намеревались отправить грузовик с антипротонами в тестовый рейс.

    Между тем ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино установку мощнее коллайдера в ЦЕРН.

    22 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым успешным пуском ракеты после завершения ремонта стартового стола, сообщает РИА «Новости». Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

    Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

    Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».

    24 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году

    Аллерголог: Ранняя весна ускорила сезон аллергии в России

    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Весенняя аллергия в этом году стартовала раньше обычного: ольха уже зацвела, а при теплой погоде береза может раскрыть свои почки уже в апреле. При этом, чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы и сильнее симптомы, сказала газете ВЗГЛЯД врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

    «В этом году весенняя аллергия уже началась – зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», – говорит Жоголева.

    Она отметила, что пик цветения березы традиционно приходится на майские праздники, однако точные сроки его завершения предсказать трудно. При холодной погоде оно может затянуться до середины июня, тогда как теплая весна, напротив, ускорит процесс – и цветение завершится уже к концу мая. При этом чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы в воздухе и тем сильнее проявляются симптомы аллергии.

    «Если человек уже знает о существовании у себя аллергии, ему нужно посетить аллерголога-иммунолога. Врач назначит лечение. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы. Очень важно, что делать это нужно каждый день, даже если симптомов с утра нет», – замечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Иногда может потребоваться и специальная диета. «Она нужна только тем людям, у которых есть перекрестная аллергия. Она проявляется зудом во рту, першением в горле, отеком губ, высыпанием вокруг рта», – объясняет Жоголева.

    При этом, по ее словам, людям с аллергией на пыльцу не требуется для профилактики исключать из рациона родственные ей растительные продукты – фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые. Но рекомендуется ограничить сладости, фастфуд и продукты глубокой переработки: исследования показывают, что их преобладание в рационе может утяжелять течение аллергии.

    «Важно знать, что для аллергии существует специальное лечение. Называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это лечение, чем-то похожее по своему принципу на вакцинацию. В этом году его уже не успеть начать, его старт необходимо планировать за 3–4 месяца до начала цветения. Чтобы узнать, нужно это лечение или нет, необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Он подскажет, когда и как провести обследование, чтобы запланировать такую терапию», – заключила собеседница.

    Ранее аллерголог-иммунолог Лариса Фабер рассказала, что жизнь в мегаполисе может спровоцировать развитие аллергии, бессонницы и снижение концентрации внимания как у детей, так и у взрослых. Она пояснила, что жители больших городов, пытаясь защититься от инфекционных заболеваний, делают свою иммунную систему слабее.

    22 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Ракета «Союз» с «Прогрессом» стартовала с Байконура

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура, сообщили в Центре управления полетами, где идет трансляция пуска.

    Особенностью этого запуска стало размещение на головном обтекателе эмблемы, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина – логотипа Недели космоса, включающего цифру 65, схематичный корабль и знаменитое «Поехали!», передает РИА «Новости».

    Ракета выйдет на низкую околоземную орбиту через 8 минут 49 секунд после старта. «Прогресс» отделится от третьей ступени и проведет более 49 часов в полете к МКС, где стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 16:35 по московскому времени 24 марта.

    На борту корабля находятся грузы для экипажа и научных исследований, включая оборудование для эксперимента по изучению солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которое космонавты установят снаружи станции. Также доставляются более 800 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 50 килограммов кислорода и продуктовые рационы для экипажа МКС.

    В воскресенье госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.

    24 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Генетики раскрыли причину вымирания неандертальцев

    Ученые объяснили исчезновение неандертальцев потерей генетического разнообразия

    Tекст: Мария Иванова

    Древние неандертальцы пережили резкое сокращение численности и почти полную утрату генетического разнообразия после ледникового периода около 75 тыс. лет назад, выяснили ученые.

    Анализ ДНК неандертальцев позволил ученым проследить, как суровые климатические изменения привели к их исчезновению, сообщает New Scientist.

    Около 75 тыс. лет назад резкое похолодание вынудило неандертальцев сосредоточиться в юго-западной Франции, где их численность и генетическое разнообразие сильно сократились. Когда климат вновь стал мягче, вид расселился по большей территории, но большая часть линий уже была утрачена.

    Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: «Ближе к концу истории неандертальцев, должно быть, произошла смена популяции». Исследования ДНК десяти неандертальцев из разных регионов Европы и сравнение с предыдущими данными показали, что почти все поздние представители принадлежали к одной линии, возникшей около 65 тыс. лет назад.

    Учёные также обнаружили исключение – индивида Торина из Гротт Мандрен во Франции, чья ДНК относилась к древней родословной, что говорит о том, что отдельные ветви всё же пережили массовое сокращение численности.

    По мнению специалистов, жизнь малыми изолированными группами, насчитывающими от трёх до 60 особей, способствовала накоплению вредных мутаций и делала популяции особенно уязвимыми для случайных бедствий, что приблизило их исчезновение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.

    Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из версий вымирания этого древнего вида.

    Генетики также выделили уникальную и ранее неизвестную ветвь человеческого рода при изучении древних останков.

    22 марта 2026, 17:35 • Новости дня
    Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Олег Кононенко, Герой России и рекордсмен по пребыванию на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», – подчеркнул Баканов во время пуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура. Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.

    Во вторник Кононенко сообщил, что первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей.

    23 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    В США метеорит рухнул на жилой дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесное тело распалось на части над штатом Техас, и один из обломков прошил насквозь кровлю частного здания недалеко от Хьюстона, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в американском штате Техас, часть космического объекта угодила в частное домовладение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Объект развалился на несколько частей в воздухе, один из метеоритов пробил дыру размером с кулак в крыше дома к северу от Хьюстона.

    По данным экстренных служб, в результате редкого происшествия никто из людей не пострадал.

    Ранее в марте крупный метеорит массой около семи тонн взорвался в небе над американским штатом Огайо. Также небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    23 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-33» решили стыковать с МКС в ручном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским членам экипажа Международной космической станции предстоит взять на себя управление грузовым кораблем из-за технической неполадки с антенной, сообщил Роскосмос.

    Стыковка запланирована на 24 марта, после выхода на орбиту одна из антенн системы «Курс» не раскрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

    «Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля «Прогресс МС-33» на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС», – добавили там.

    Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко отметил, что подобные операции регулярно отрабатываются на тренировках и понятны экипажу. Непосредственно стыковку проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

    Напомним, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур 17 марта. Позднее носитель с космическим грузовиком стартовал к МКС.

    23 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Умер раскрывший генетическую природу рака нобелевский лауреат Джон Бишоп

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп, открывший роль собственных генов в развитии рака, скончался в США в возрасте 90 лет от пневмонии.

    О кончине выдающегося исследователя пишет газета Washington Post. Сын ученого Элиот подтвердил, что отец умер 20 марта в одной из больниц Сан-Франциско.

    В 1989 году Бишоп удостоился Нобелевской премии за изучение генетических корней онкологических заболеваний. Совместно с коллегой Гарольдом Вармусом он совершил прорыв в понимании природы рака.

    Ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными элементами, заносимыми вирусами, а присутствуют в здоровых клетках. Это открытие кардинально изменило подходы к диагностике и лечению болезни, передает РИА «Новости».

    Благодаря работе Бишопа внимание медиков переключилось на выявление факторов, запускающих мутации нормальных генов. Впоследствии были созданы эффективные препараты, блокирующие развитие опухолей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор скончался в США на 88-м году жизни.

    23 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутники CentiSpace-02 с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников CentiSpace-02 при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3», которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» состоялся с морской платформы в Желтом море у берегов восточной провинции Шаньндун, передает РИА «Новости». Ракета вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-02, предназначенных для различных задач.

    В сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) отмечается, что запуск был полностью успешным. «Запуск прошел полностью успешно», – говорится в официальном заявлении.

    Ракета-носитель «Цзелун-3» – четырехступенчатая твердотопливная система, разработанная компанией China Rocket Co. Ltd., которая является частью Китайского исследовательского института ракетной техники. Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту около 1,5 тонны полезного груза и может одновременно отправлять в космос более 20 спутников. Конструкция ракеты позволяет выполнять как наземные, так и морские запуски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3» при запуске с морской платформы у побережья провинции Гуандун. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники ранее успешно провела два космических запуска с разных космодромов, включая отправку двадцатой партии низкоорбитальных интернет-спутников ракетой «Чанчжэн-8А» с острова Хайнань. Корпорация CASC также успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов SatNet для развития национальной системы спутникового интернета.

    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    ВМО признала последние три года самыми теплыми на Земле за 176 лет наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Мелони начала чистку правительства Италии после провала на референдуме
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Предложена новая теория формирования Земли

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

