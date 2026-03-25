Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Ведущий климатолог НАСА Марвел ушла из-за давления властей США на науку
Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.
Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.
В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.
«Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.
Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.
Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.
Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.