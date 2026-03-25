NetBlocks: Отключение интернета в Иране длится более 600 часов

NetBlocks сообщил о 600-часовом отключении интернета в Иране после ударов

Tекст: Мария Иванова

Почти полный разрыв интернет-соединения в Иране продолжается уже более 600 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на международную службу мониторинга NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже 26-й день, более 600 часов», – говорится в заявлении организации.

Эксперты отмечают, что уровень подключения остается на отметке всего в 1% от обычного. Связь практически недоступна для большинства жителей страны, а восстановление работы сети не наблюдается.

Ограничения начались после 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль, а также объекты США в нескольких странах региона – Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о 528 часах практически полного отключения интернета в Иране.

Соединенные Штаты ранее направили Тегерану план из 15 пунктов по прекращению войны.