Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
Осужденный за хищения Митволь вышел на свободу
Олег Митволь освободился из колонии и сразу навестил мать
Олег Митволь, отбывший срок в колонии по делу о хищении при строительстве метро, после освобождения первым делом отправился к своей 88-летней матери.
Адвокат Михаил Шолохов подтвердил, что его подзащитный полностью отбыл назначенное судом наказание, передает РИА «Новости».
Защитник уточнил, что бывший чиновник покинул место заключения, так как истек установленный приговором срок лишения свободы.
«Сегодня по окончанию срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, при максимально возможном сроке в пять лет. За время отбытия наказания он неоднократно подавал на смягчение, условно-досрочное освобождение и помилование, которые были отклонены», – рассказал юрист.
После выхода на волю экс-замглавы Росприроднадзора сразу отправился к 88-летней матери, являющейся инвалидом второй группы.
Митволь был осужден за хищение более 900 млн рублей при проектировании красноярского метрополитена. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии и взыскал свыше 940 млн рублей ущерба. Около двух с половиной лет фигурант провел в заключении в Московской области.
Накануне адвокат Михаил Шолохов сообщил о предстоящем выходе Олега Митволя из исправительного учреждения в связи с окончанием срока.
Ранее Московский областной суд отклонил жалобу защиты на отказ в условно-досрочном освобождении экс-чиновника.