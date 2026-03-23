Петросян постелила себе коврик на полу в аэропорту Петербурга из-за отмены рейса

Tекст: Дарья Григоренко

Петросян рассказала о трудностях в возвращении домой после Кубка Первого канала. По словам спортсменки, она не смогла вылететь из аэропорта Петербурга в Москву из-за массовой отмены рейсов, которые произошли 22 марта, передает RT.

Петросян разместила в социальных сетях фотографию, на которой она вместе с Дарьей Садковой расположилась на спортивном коврике на полу аэропорта. Как отметила фигуристка: «Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале».

Напомним, команда Москвы, капитаном которой выступала Петросян, стала победителем недавнего Кубка Первого канала. После соревнований спортсмены пытались вылететь домой, однако из-за перебоев в расписании вынуждены были задержаться в аэропорту Петербурга.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян, вернувшись в Москву после Олимпиады, обнаружила, что ее багаж потеряли в Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде, где она заняла шестое место. Перед выходом на лед сотрудники арены попросили убрать плакаты и баннеры с надписями на русском языке.