В Милане запретили плакаты на русском в поддержку Петросян
Перед прокатом российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде сотрудники ледовой арены попросили убрать плакаты и баннеры с надписями на русском языке.
Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян на ледовой арене в Милане попросили не использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. По словам очевидцев, одна из болельщиц рассказала: «Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», передает РИА «Новости».
По их словам, по рядам на трибуне ходил волонтер, который внимательно искал поклонников с российским флагом и следил за порядком. Одна из болельщиц отметила, что работник арены ходил между рядами и сообщал по рации о найденных флагах, что отвлекало от просмотра проката.
Наблюдение за болельщиками усилили именно во время выступления российской фигуристки, что вызвало недовольство у собравшихся поддержать спортсменку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции с результатом 72,89 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение ее выступлением. Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.