Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Руденко напомнил цитату Оруэлла, рассуждая о равенстве государств
Россия и Индия настаивают на принципах справедливости и уважения самобытности в мировых делах, отвергая двойные стандарты, описанные Оруэллом в «Скотном дворе». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Руденко выступил на пленарной сессии международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». В ходе своего выступления он отметил, что Москва и Нью-Дели придерживаются схожих позиций по большинству важных мировых и региональных вопросов, передает ТАСС.
Руденко подчеркнул: «Мы – за подлинную демократию и равенство в международных связях, а не их извращенную форму, которую в свое время выразил Джордж Оруэлл: «Все животные равны, но некоторые равнее других».
Он добавил, что обе страны выступают за справедливость, а также за уважение культурной и цивилизационной самобытности. Замглавы МИД отдельно отметил, что Россия полностью поддерживает стремление Индии войти в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом предоставленной Соединенными Штатами отсрочки.
Ожидается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с визитом в этом году.