Руденко напомнил цитату Оруэлла, рассуждая о равенстве государств

Tекст: Елизавета Шишкова

Руденко выступил на пленарной сессии международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». В ходе своего выступления он отметил, что Москва и Нью-Дели придерживаются схожих позиций по большинству важных мировых и региональных вопросов, передает ТАСС.

Руденко подчеркнул: «Мы – за подлинную демократию и равенство в международных связях, а не их извращенную форму, которую в свое время выразил Джордж Оруэлл: «Все животные равны, но некоторые равнее других».

Он добавил, что обе страны выступают за справедливость, а также за уважение культурной и цивилизационной самобытности. Замглавы МИД отдельно отметил, что Россия полностью поддерживает стремление Индии войти в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом предоставленной Соединенными Штатами отсрочки.

Ожидается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с визитом в этом году.