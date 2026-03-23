ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.0 комментариев
ВМО признала последние три года самыми теплыми на Земле за 176 лет наблюдений
За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.
В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.
Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.
Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.
Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.