Главы МИД Ирана и Омана обсудили кризис на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В ходе консультации Аракчи подтвердил намерение продолжать диалог между странами и подробно изложил позицию Ирана по текущим событиям в регионе.

Как уточняют иранские СМИ, Бадр аль-Бусаиди ранее выступал посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он неоднократно заявлял, что, по его мнению, США совершили крупную ошибку, позволив втянуть себя в конфликт с Ираном, ведь, по его словам, Вашингтон и Тель-Авив не смогут достичь желаемых результатов в этой ситуации.

Министр Омана также подчеркивал, что блокировка Ормузского пролива и связанный с этим энергетический кризис имеют последствия для всего мира. Тема энергетической и региональной безопасности остается одной из ключевых в контактах между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.