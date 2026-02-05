Лавров назвал футболиста Симоняна символом единения России и Армении

Лавров отметил роль футболиста Симоняна для развития российско-армянских связей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время переговоров с председателем парламента Армении Аленом Симоняном заявил, что Никита Симонян является символом единения народов России и Армении, пишет РИА «Новости».

Лавров отметил, что гуманитарные связи между Москвой и Ереваном важны для представителей культуры, науки и спорта обеих стран.

В ходе встречи министр рассказал, что недавно посмотрел фрагменты фильма «Золотой дубль», посвященного Симоняну, и выразил желание увидеть картину полностью. По его словам, это «тоже символ единения наших народов, в том числе в рамках спорта».

Лавров назвал Симоняна «великим футболистом, великим тренером», который привел к золотым медалям московский «Спартак» и ереванский «Арарат». Министр признался, что память о Симоняне для него особенно важна, поскольку «Спартак» для него «не чужая команда».

Премьера фильма Мгера Мкртчяна «Золотой дубль» о тренерской карьере Симоняна прошла 26 января в Москве. Лента рассказывает о периоде, когда футбольный клуб «Арарат» под руководством Симоняна стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. Фильм создан при поддержке Министерства культуры России и Российского футбольного союза и вышел в широкий прокат 29 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и направил венок на похороны легендарного спортсмена.

Ранее на переговорах в четверг Сергей Лавров отметил, что высказывания о якобы готовящихся атаках на Армению с севера вызывают удивление у Москвы.



