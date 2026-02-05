Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Раскрыты новые подробности о деле Долиной
Осужденный за обман Долиной совершил преступление после освобождения из колонии
Фигурант дела о хищении средств певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев участвовал в афере с ее квартирой после выхода на свободу, а не находясь в заключении, сообщили во ФСИН.
Леонтьев участвовал в мошеннических действиях уже после своего освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В период совершения преступления он не находился в местах лишения свободы.
Служба исполнения наказаний уточнила, что мужчина присоединился к афере после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал срок за совершение совершенно иного правонарушения.
Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.