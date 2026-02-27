Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
Суд взыскал долг с блогера Ефремова за рекламу
Московский суд удовлетворил иск компании «Медиаскаут» к блогеру Никите Ефремову (внесен в список террористов и экстремистов), взыскав задолженность и неустойку по договору на общую сумму 38,5 тыс. рублей.
Суд в Москве по иску ООО «Медиаскаут» взыскал с блогера Никиты Ефремова около 38,5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Иск был подан в декабре, дело рассмотрели в упрощенном порядке без заседаний. Сумма взыскания включает долг по договору от 5 августа 2023 года в размере 27 190 рублей и неустойку за просрочку обязательств – 11 287,56 рублей.
Компания «Медиаскаут» специализируется на передаче клиентских данных о рекламных объявлениях в Роскомнадзор и сопровождает клиентов на всех этапах маркировки рекламы в интернете.
Ранее, в декабре, суд по иску подмосковной компании «Джетленд» взыскал с Ефремова более 11 млн. рублей за неуплату по займам, которые он получил с помощью платформы JetLend в 2023-2024 годах. Договор был расторгнут после поступления сведений о включении Ефремова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, и компания потребовала вернуть долг.
Ранее суд в Подмосковье приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно.
Прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по делу о финансировании экстремистской деятельности