МВД разрешило не полицейским выполнять обязанности сотрудников полиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МВД России Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В пояснении к проекту говорится: «Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию».

Предполагается, что к обязанностям полиции могут быть привлечены сотрудники органов внутренних дел, не обладающие статусом полицейских, по решению руководителей. Для допуска к работе такие сотрудники должны будут изучить необходимые правовые акты и освоить навыки, необходимые для исполнения обязанностей полиции.

Перед началом работы у привлекаемых сотрудников будет проведена проверка знаний. Те, кто не пройдет проверку, не получат допуск к выполнению обязанностей полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Колокольцев заявил о масштабной кадровой проблеме в МВД. В 2025 году число уволившихся из МВД превысило поступления на службу на 40%. МВД за год выдворило 72 тыс. иностранцев из России.