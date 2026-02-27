Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
МВД разрешило не полицейским выполнять обязанности сотрудников полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, при этом не являющимися полицейскими. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Глава МВД России Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В пояснении к проекту говорится: «Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию».
Предполагается, что к обязанностям полиции могут быть привлечены сотрудники органов внутренних дел, не обладающие статусом полицейских, по решению руководителей. Для допуска к работе такие сотрудники должны будут изучить необходимые правовые акты и освоить навыки, необходимые для исполнения обязанностей полиции.
Перед началом работы у привлекаемых сотрудников будет проведена проверка знаний. Те, кто не пройдет проверку, не получат допуск к выполнению обязанностей полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Колокольцев заявил о масштабной кадровой проблеме в МВД. В 2025 году число уволившихся из МВД превысило поступления на службу на 40%. МВД за год выдворило 72 тыс. иностранцев из России.