Экономист Коваленко назвала ошибку, приводящую к переплате за газ
Ошибки в данных о фактическом составе семьи могут привести к переплате за газ, особенно если отсутствует индивидуальный счетчик, рассказала замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
«Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы – отсюда может возникнуть переплата», – рассказала она агентству «Прайм».
Эксперт рекомендовала своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании, чтобы избежать лишних расходов.
Если переплата уже произошла, Коваленко советует запросить выписку из домовой книги и подать ее в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию для перерасчета.
Такое обращение позволяет скорректировать начисления на основании фактического числа жильцов.
