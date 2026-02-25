Мишустин заявил о модернизации тысяч медобъектов в российских селах

У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин: Более 3 тыс. медобъектов построены или отремонтированы в России
Более трех тысяч объектов первичного звена здравоохранения были построены или отремонтированы в России, прежде всего в сельской местности и малых городах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
По его словам, в эти учреждения за прошлый год поступили десятки тысяч единиц нового оборудования, благодаря чему медицинская помощь стала доступнее и технологичнее для жителей городов, сел и поселков, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что в России активно развивается сеть женских консультаций и продолжается модернизация перинатальных центров. Он уточнил, что 75 таких центров уже получили высокотехнологичное оборудование для оказания помощи матерям и детям. Также премьер добавил, что совершенствование системы охраны здоровья женщин и детей остается одним из ключевых направлений работы правительства.
Еще одной важной мерой стало внедрение в медицину современных цифровых решений. Мишустин сообщил, что почти 1,5 млн пациентов с диабетом, заболеваниями системы кровообращения и другими хроническими болезнями получили устройства для дистанционного мониторинга состояния здоровья.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей.