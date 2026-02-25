Мишустин заявил о модернизации тысяч медобъектов в российских селах

Мишустин: Более 3 тыс. медобъектов построены или отремонтированы в России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в эти учреждения за прошлый год поступили десятки тысяч единиц нового оборудования, благодаря чему медицинская помощь стала доступнее и технологичнее для жителей городов, сел и поселков, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что в России активно развивается сеть женских консультаций и продолжается модернизация перинатальных центров. Он уточнил, что 75 таких центров уже получили высокотехнологичное оборудование для оказания помощи матерям и детям. Также премьер добавил, что совершенствование системы охраны здоровья женщин и детей остается одним из ключевых направлений работы правительства.

Еще одной важной мерой стало внедрение в медицину современных цифровых решений. Мишустин сообщил, что почти 1,5 млн пациентов с диабетом, заболеваниями системы кровообращения и другими хроническими болезнями получили устройства для дистанционного мониторинга состояния здоровья.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей.