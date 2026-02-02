Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Медведев назвал равнодушие внутренним врагом России
Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что внутренним врагом России является равнодушие к бойцам спецоперации и отсутствие поддержки государства. По его словам, подобное отношение связано с непониманием сложной ситуации, в которой находится страна, и нежеланием принимать участие в помощи родине.
Политик уточнил, что не обвиняет конкретных лиц, в том числе тех, кто покинул Россию после начала спецоперации.
«Это тоже неудивительно, такое всегда было. Просто вот и то, и другое – это важно», – заявил Медведев.
Медведев подчеркнул, что подобные настроения существовали всегда, однако сегодня они приобретают особую значимость для общества.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.