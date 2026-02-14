РУДН поздравил выпускника Шайдорова с олимпийским золотом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх, передает ТАСС. Шайдоров окончил сочинский филиал РУДН в 2024 году по специальности «Физическая культура» и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

Ректор РУДН Олег Ястребов отметил: «Самая большая ценность РУДН – это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им».

К поздравлениям присоединился коллектив Сочинского института РУДН, уточнив, что Шайдоров получил диплом и все четыре года обучался добросовестно, совмещая учебу с тренировками на олимпийском льду. Заместитель директора по стратегическим коммуникациям института добавила, что за выступлением Шайдорова в Милане следили и студенты, и преподаватели, а в общежитии сотрудники радовались и даже плакали от гордости за выпускника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию.

На тех же соревнованиях японский фигурист Юма Кагияма завоевал серебро, а другой японец Сюн Сато получил бронзу. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами.



