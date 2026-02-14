Путин отметил значимость «Лыжни России – 2026»

Путин назвал «Лыжню России – 2026» легендарными состязаниями страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2026», говорится на сайте Кремля. В своем обращении Путин назвал эти соревнования поистине легендарными, отметив, что они объединяют любителей лыжного спорта из многих регионов страны и считаются одним из ярких событий зимнего спортивного сезона.

Глава государства отметил, что на старт традиционно выходят сотни тысяч людей разных возрастов, поколений и профессий. По его словам, гонка – отличная возможность для опытных мастеров и начинающих спортсменов проверить свои силы и ощутить азарт честной борьбы.

Путин выразил уверенность, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере, станут праздником для участников и болельщиков, а также послужат популяризации ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

