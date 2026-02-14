Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.10 комментариев
Путин отметил значимость «Лыжни России – 2026»
Путин назвал «Лыжню России – 2026» легендарными состязаниями страны
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Всероссийская гонка «Лыжня России» объединяет спортсменов разных поколений и считается ярким зимним событием.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2026», говорится на сайте Кремля. В своем обращении Путин назвал эти соревнования поистине легендарными, отметив, что они объединяют любителей лыжного спорта из многих регионов страны и считаются одним из ярких событий зимнего спортивного сезона.
Глава государства отметил, что на старт традиционно выходят сотни тысяч людей разных возрастов, поколений и профессий. По его словам, гонка – отличная возможность для опытных мастеров и начинающих спортсменов проверить свои силы и ощутить азарт честной борьбы.
Путин выразил уверенность, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере, станут праздником для участников и болельщиков, а также послужат популяризации ценностей физической культуры и здорового образа жизни.
