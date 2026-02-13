Грузия решила начать зачистку от нелегальных мигрантов для сохранения «идентичности»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, сейчас в стране находится около 257 тыс. иностранцев, среди которых более 20 тыс. нелегалов.

Премьер-министр признал «беспокойство общественности на фоне процессов в Европе, связанных с миграцией».

Как отметил Ираклий Кобахидзе, правительству понятна эта обеспокоенность, так как «грузинские патриоты хотят защитить и сберечь национальную и религиозную идентичность».

В связи с решением правительства освободить страну от мигрантов будет усилен соответствующий департамент МВД Грузии, который выявляет и депортирует нелегалов.

При этом премьер-министр Грузии назвал «спекуляциями» разговоры о том, что в Грузии чрезвычайно много граждан Турции и Ирана.

Ираклий Кобахидзе сообщил, что около 70% иностранцев – это граждане Евросоюза и стран бывшего СССР, США и Израиля.

По его данным, турков среди иностранцев – 7,4%, а иранцев – 3,7%.

Численность населения Грузии – свыше 3,9 млн чаеловек.

«Защита национальной и религиозной идентичности Грузии – одна из важнейших наших задач, и правительство Грузии все сделает для этого», – сказал Ираклий Кобахидзе в специальном видеообращении.

Премьер-министр также сказал, что в Грузии обучается 37 тыс. студентов из-за рубежа, в основном из Индии.

По его словам, ежегодно бюджет получает от этого примерно 300 млн лари (111 млн долларов), поэтому все эти программы сохранятся, так как «нет риска для демографии».