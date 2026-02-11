Фонд «Защитники Отечества» и S7 Group продолжили развитие программы «Киберзащитник»

Tекст: Елизавета Шишкова

Фонд «Защитники Отечества» и холдинг S7 Group подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Документ закрепляет совместное развитие социального проекта «Киберзащитник», который нацелен на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции для дальнейшей работы в IT-сфере.

Партнерство позволяет системно готовить востребованных специалистов по информационной безопасности, привлекать к обучению ветеранов с базовыми знаниями в области IT и мотивацией работать в области кибербезопасности. В течение 2025 года на базе учебного центра авиакомпании состоялось четыре потока, где обучились более 50 ветеранов СВО из разных регионов страны.

Программа включает практику на киберполигоне и стажировки в крупных федеральных компаниях. Все выпускники получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации. По итогам обучения 19 человек трудоустроились, четверо из них нашли работу в S7 Group.

Продолжается набор на новые курсы 2026 года. Получить подробную информацию и подать заявку можно через социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» в регионах.

На сегодняшний день в фонд поступило более 12 500 обращений по вопросам обучения и переобучения от ветеранов и членов их семей, из которых 8 400 уже направлены на обучение. По вопросам трудоустройства обратились свыше 20 тысяч человек, более 54% из них уже нашли работу благодаря усилиям фонда и бизнеса.