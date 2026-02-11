Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Суд назначил новый отбор присяжных по делу «банды силовиков»
В среду Второй Западный окружной военный суд распустил коллегию присяжных заседателей по процессу над группировкой, обвиняемой в многолетних убийствах и похищениях.
Рассмотрение уголовного дела в отношении участников группировки Павла Христева пришлось отложить, передает ТАСС.
Суд принял решение распустить действующую коллегию заседателей.
Отмечается, что в коллегии отсутствовали по медицинским показателям два человека.
Отбор новых присяжных начнется 23 марта.
На скамье подсудимых находятся представители силовых структур. По версии следствия, преступное сообщество занималось похищениями и убийствами людей начиная с 1998 года.
В ноябре 2024 года сообщалось, что экс-глава штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, собирается заключить контракт с Минобороны.
Занимавший тогда пост депутата Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, согласно фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями.