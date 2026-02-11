  • Новость часаИсполнитель покушения на генерала Алексеева Корба полностью признал вину
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    10 комментариев
    11 февраля 2026, 12:28 • Новости дня

    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 458 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 беспилотников, 650 ЗРК, 27 596 танков и других бронемашин, 1662 боевые машины РСЗО, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    В субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    10 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    Комментарии (33)
    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заяви об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    Комментарии (15)
    11 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

    Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

    По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

    Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов, сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 02:34 • Новости дня
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на территории Волгоградской области зафиксированы повреждение жилого дома и возгорание на заводе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В городе Волжский были повреждены квартира в жилом доме, а также зафиксировано падение беспилотника на территорию детского сада Ягодка. Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории завода.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы и представители муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек. ВСУ также атаковали многоквартирный дом.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доказательная база против фигурантов дела о нападении на высокопоставленного генерала Владимира Алексеева подкреплена свидетельскими показаниями.

    Замоскворецкий суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в соучастии в преступлении, передает РИА «Новости».

    Фигурантка также объявлена в международный розыск.

    В ходе заседания представитель следственных органов отметил, что причастность обвиняемых полностью доказана материалами дела, в том числе свидетельскими показаниями и протоколами осмотров предметов.

    В начале февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Обвиняемым в покушении Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла закон, который позволяет украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей, сообщило МВД Украины.

    МВД Украины уточнило, что если на территории активных боевых действий родители отказываются от обязательной эвакуации, «эвакуацию в безопасные районы осуществляет национальная полиция», которая будет передавать детей органам опеки, передает ТАСС.

    Решение о такой эвакуации принимается военными администрациями по предложению командования и согласованию с Координационным штабом эвакуации. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине неоднократно объявляли об эвакуации из прифронтовых регионов из-за угрозы наступления линии фронта. В декабре украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР. В ноябре украинские власти распорядились провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 11:54 • Новости дня
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате работы дежурных расчетов ПВО были уничтожены 44 украинских беспилотника, часть из которых были перехвачены над Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России.

    Силы ПВО России перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, атаки были отражены в период с 14.00 до 16.00 мск десятого февраля.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «Десятого февраля в период с 14.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА – над территорией Республики Крым, шесть БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над акваторией Черного моря».

    В оборонном ведомстве также уточнили, что наибольшее число дронов было сбито над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что дежурные расчеты ПВО за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над приграничными регионами России.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    Комментарии (2)
