Участник «Времени героев» стал вице-премьером ДНР по освобожденным территориям
Кавалер двух орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Илья Емельянов назначен заместителем председателя правительства Донецкой народной республики по освобожденным территориям.
В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока этой программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», сообщается в Telegram-канале проекта.
«Главные задачи, которые поставил нам Президент России Владимир Владимирович Путин – всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах... В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны», – заявил Емельянов, комментируя назначение.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, а его профессиональные навыки и готовность брать на себя ответственность крайне востребованы на новой должности. По словам Пушилина, программа «Время героев» расширяет возможности кадрового отбора для региона, а конкурс «Донбасс. СВОи Герои» уже собрал две тысячи заявок – один из самых высоких показателей в России.
Илья Емельянов родился в 1992 году в селе Троицкое Республики Калмыкия, награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу» за боевые заслуги. Ранее более 70 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения на руководящие должности.
