МИД назвал сроки проведения следующего конкурса «Интервидение»

МИД: Следующее «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

«Следующий Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», – заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

По его словам, точные даты и город, который примет состязание исполнителей, будут определены в предстоящий период. Дипломат добавил, что этот инициированный Россией долгосрочный проект базируется на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран, объединяя голоса мира на одной сцене, передает РИА «Новости».

«Российский организатор «Интервидения» Фонд «Традиции искусства» в режиме регулярных встреч с представителями Королевства Саудовская Аравия ведет подготовку шоу в этой стране», – сказал Алимов.

Впервые после долгого перерыва возрожденное «Интервидение» прошло в 2025 году в Москве на площадке «Live Арена». Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов), который отказался бороться за призовое место, а победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук. В финале первого конкурса организаторы объявили, что следующее мероприятие состоится в Саудовской Аравии в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о проведении второго конкурса «Интервидение» в 2027 году.

В прошлом месяце заместитель главы МИД России Александр Алимов исключил перенос второго конкурса из Саудовской Аравии.

Проведение мероприятия в Саудовской Аравии отложили из-за комплекса различных обстоятельств.