Определена дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала 11 ноября датой прощания с актрисой

Tекст: Мария Иванова

Прощание со скончавшейся 6 ноября народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной назначено на 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы.

«Прощание пройдет 11 ноября», – сказала она.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Окончила ВГИК в 1964 году, обучаясь в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ее дебют в кино состоялся в 1955 году в картине «Два капитана». Первую главную роль она сыграла в фильме «Сверстницы» в 1959 году.

Наибольшую известность ей принесли работы в фильмах ее мужа Василия Шукшина, где она создавала образы искренних русских женщин, в частности в «Печках-лавочках» и «Калине красной». После его смерти в 1974 году актриса взяла двойную фамилию. Впоследствии она продолжила развивать этот образ в фильмах «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую».

Также Федосеева-Шукшина активно участвовала в исторических проектах («Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины») и экранизациях классической литературы («Мертвые души», «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната»). В общей сложности на ее счету около 100 киноролей. С 1974 по 1993 год актриса служила в Театре-студии киноактера.

В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР. Среди ее наград – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, польский орден искусств и премия «Золотой экран».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сердечная недостаточность стала причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила о проведении церемонии прощания во вторник в Кунцевском зале.