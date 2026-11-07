Актера из «Утомленных солнцем 2» Скицана решили похоронить в Нижегородской области

Актера Ивана Скицана решили похоронить на родине в Нижегородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Прощание пройдет в понедельник, 9 ноября, в траурном зале морга при НИИ Склифосовского. После этого его тело повезут в его родной поселок Сява Нижегородской области. И похороны пройдут уже на родине 10 ноября, его похоронят рядом с отцом», – сообщила собеседница РИА «Новости».

Ранее близкие Скицана сообщили агентству о смерти актера в возрасте 39 лет после продолжительной болезни.

Иван Скицан родился в 1987 году в поселке Сява. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. Он служил во МХАТ имени Горького и Театре на Юго-Западе. В кино известен ролями в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и сериалах «Маргоша» и «Ранетки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о смерти актера Ивана Скицана в возрасте 39 лет после повреждения пищевода при попытке самостоятельно извлечь застрявшую в горле куриную кость.

В среду в семье артиста сообщили о намерении похоронить его на родине в поселке Сява.

В тот же день семья Алексея Борошнина назвала проблемы с сердцем или оторвавшийся тромб предположительной причиной смерти 39-летнего актера.