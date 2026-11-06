Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Названы дата и место похорон Юрия Каюрова
Артиста Юрия Каюрова похоронят 10 ноября на Троекуровском кладбище
Народного артиста РСФСР Юрия Каюрова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, церемония прощания пройдет 10 ноября.
«Предварительно 10 ноября будет прощание на Троекуровском кладбище, там и похоронят», – сообщил собеседник РИА «Новости» в семье артиста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Юрий Каюров скончался в пятницу на 100-м году жизни.
В прошлом месяце на Троекуровском кладбище прошла закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.
В июле народный артист России Николай Сергиенко сообщил о похоронах актрисы Екатерины Жемчужной на том же кладбище.