Федерация хоккея Латвии отказалась играть со сборной России

Tекст: Елизавета Шишкова

Спортивные чиновники не изменили позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске команд, передает ТАСС.

«В последние дни LHF в тесном сотрудничестве с федерациями хоккея Финляндии, Норвегии и Дании активно работает над согласованием общей позиции и дальнейших действий в отношении возможного возвращения сборной России в международный хоккей», – сообщили в пресс-службе организации.

В федерации отметили, что все четыре страны публично подтвердили отказ играть против россиян в нынешних условиях и официально проинформировали об этом Международную федерацию хоккея. Участие сборной России, по мнению представителей Латвии, может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние спортсменов из других национальных команд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионаты мира по хоккею после вердикта суда.

В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за участия российских команд.