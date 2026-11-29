Полиция Украины принудительно забирала детей у жителей Димитрова

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Димитрове до его освобождения российскими войсками полиция Украины силой забирала детей из местных семей для вывоза на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА «Новости».

Очевидец событий, местный житель Виталий Шиков рассказал, что в конце июня полицейские увезли девочку из соседнего подъезда. «Потом я знал еще две семьи, в которых тоже были девочки, и еще одну семью. Кроме этой семьи из моего дома, еще восемь тоже вывезли на украинскую сторону. Приехали полицейские и принудительно вывезли», – заявил Шиков.

Ранее беженцы сообщали об участии организации «Белый ангел» в эвакуации детей и давлении на родителей. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что по фактам работы этой структуры Следственный комитет завел уголовные дела. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник добавлял, что изъятых из семей детей Украина втягивает в различные криминальные схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские власти принудительно вывезли с подконтрольной Киеву территории ДНР более 13,5 тыс. детей.

Также администрация Украины приступила к принудительной эвакуации семей из крупных городов республики.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели более 250 детей в регионе в результате обстрелов.