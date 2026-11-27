Число потребителей без электричества в США превысило 800 тысяч

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество потребителей в США, отключенных от электричества из-за непогоды, превысило 800 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику портала PowerOutage.us.

Больше всего отключений зафиксировано в штате Пенсильвания, где света нет у 171,1 тыс. пользователей. В Нью-Джерси показатель составляет 166,6 тыс., в Мэриленде – 121,3 тыс.

Без света также остаются жители штатов Вирджиния, Миссури, Нью-Йорк, Дэлавер и Коннектикут.

Национальная служба погоды США ранее предупредила, что непогода продлится вплоть до пятницы и принесет на Восточное побережье страны сильные ветры, ливни и серьезные прибрежные наводнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обрушившегося на восток страны шторма в США задержали или отменили свыше 2,9 тыс. авиарейсов.

В четверг свыше 600 тыс. потребителей остались без электричества в Соединенных Штатах из-за шторма.

В тот же день в США отменили более 350 авиарейсов и задержали свыше 400 из-за надвигающейся непогоды.