Коростелев занял четвертое место в гонке свободным стилем в Финляндии

Финская лыжная федерация заявила о непонимании решения властей по россиянам

Лыжная федерация Финляндии не поняла новых визовых ограничений для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация лыжного спорта Финляндии пока не до конца понимает практические механизмы работы новых визовых ограничений для российских спортсменов. «Предстоит еще много работы, чтобы понять, что это решение означает на практике», – заявила исполнительный директор федерации Марлена Валтасола, чьи слова передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Она пояснила, что финской организации предписано следовать рекомендациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые непросто координировать с национальным законодательством. Валтасола подчеркнула, что федерация продолжит обсуждения и попытается найти выход из сложной ситуации.

В четверг правительство Финляндии приняло решение ввести ограничения на въезд граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Правила вступят в силу 16 ноября, а уже с 27 по 29 ноября в финской Руке должен пройти стартовый этап Кубка мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен назвал бестолковым решение финских властей о введении ограничений на въезд для россиян.

В четверг Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России и профессиональных спортсменов.

Международный союз конькобежцев не поддержал решение властей Финляндии об ужесточении визовых ограничений для российских спортсменов.