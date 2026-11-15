Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Коростелев занял четвертое место в гонке свободным стилем в Финляндии
Лыжник Коростелев стал четвертым в гонке свободным стилем в Финляндии
Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на предсезонном турнире в Финляндии.
Победу в гонке одержал немецкий спортсмен Элиас Мох, вторым стал финн Петтери Койвисто, а третье место занял еще один представитель Германии Фридрих Мох, передает ТАСС.
В женских соревнованиях россиянка Дарья Непряева показала шестой результат.
Российские спортсмены принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.