Сборная Россия завоевала шесть медалей на первенстве мира по прыжкам на батуте

Юные российские батутисты завоевали шесть медалей на первенстве мира в Нанкине

Tекст: Вера Басилая

Сборная России по прыжкам на батуте завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве мира в китайском Нанкине, сообщает Федерация гимнастики России.

В синхронных прыжках среди юношей 13–14 лет золото взяли Тимур Кива и Михаил Андрейко. В двойном минитрампе среди юниоров 17–21 года победу одержал Лев Бусарев. Еще одну золотую медаль в синхронных прыжках среди юношей 11–12 лет принесли Кирилл Быцко и Виктор Бабаев.

Серебряными призерами стали Марина Доливец (акробатическая дорожка, девушки 13–14 лет) и пара Елизавета Зверева / Екатерина Базина (синхронные прыжки, девушки 11–12 лет). Бронзу в акробатической дорожке среди юношей 13–14 лет завоевал Георгий Морозов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте в Нанкине.

В понедельник президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира.

В прошлое воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира в Нанкине.