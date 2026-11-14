В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
Сборная Россия завоевала шесть медалей на первенстве мира по прыжкам на батуте
Юные российские батутисты завоевали шесть медалей на первенстве мира в Нанкине
Юные спортсмены сборной России по прыжкам на батуте завоевали шесть медалей, включая три золотые, в шести финалах первенства мира в китайском Нанкине.
Сборная России по прыжкам на батуте завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве мира в китайском Нанкине, сообщает Федерация гимнастики России.
В синхронных прыжках среди юношей 13–14 лет золото взяли Тимур Кива и Михаил Андрейко. В двойном минитрампе среди юниоров 17–21 года победу одержал Лев Бусарев. Еще одну золотую медаль в синхронных прыжках среди юношей 11–12 лет принесли Кирилл Быцко и Виктор Бабаев.
Серебряными призерами стали Марина Доливец (акробатическая дорожка, девушки 13–14 лет) и пара Елизавета Зверева / Екатерина Базина (синхронные прыжки, девушки 11–12 лет). Бронзу в акробатической дорожке среди юношей 13–14 лет завоевал Георгий Морозов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте в Нанкине.
В понедельник президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира.
В прошлое воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира в Нанкине.