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    Почему «цифровой десант» ВМС Франции ждет провал
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
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    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 19:28 • Новости дня

    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова

    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    @ POOL UNION EUROPEENNE/AGENCE HANS LUCAS/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас принес извинения за публикацию неверных данных о депортации в Россию бывшего лидера движения «Единство» Валерия Иванова.

    Ведомство опубликовало извинения за ошибку, допущенную из-за получения министром неверных данных от пограничной службы, сообщает ТАСС.

    Изначально Мартинас Кателинас объявил о высылке из страны Валерия Иванова, который в 1988–1991 годах руководил общественно-политическим движением «Единство», выступавшим за сохранение членства республики в СССР.

    Впоследствии правоохранительные органы Литвы признали эту организацию антигосударственной, а суд лишил Валерия Иванова свободы на три года.

    Выяснилось, что в действительности депортации подвергся бывший советский военнослужащий Вильнюсского гарнизона Геннадий Иванов.

    В апреле он вышел на свободу после отбытия наказания за участие в вильнюсских событиях января 1991 года, которое местная юстиция расценила как антигосударственную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.

    Летом французские СМИ допустили принудительное возвращение в Вильнюс россиянина для рассмотрения прошения об убежище.

    В прошлом году суд в Литве приговорил к лишению свободы гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России.

    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе

    Центр НАТО: Альянсу грозит дефицит авиатоплива в случае конфликта в Европе

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс может столкнуться с дефицитом авиационного керосина в случае полномасштабной войны в Европе из-за сокращения числа нефтеперерабатывающих заводов и перехода на зеленую энергетику, сообщил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

    Военный блок может испытать нехватку авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе, цитирует исследование Центра РИА «Новости».

    При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер.

    Согласно расчетам, с 2035 года полное перенаправление поставок керосина на военные нужды не устранит дефицит в 4,7 млн тонн, который к 2050 году может вырасти до 50 млн тонн. Политика декарбонизации в европейских странах снижает спрос на автомобильное топливо, что ведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов. При этом авиация по-прежнему нуждается в керосине, а европейские участники альянса уже зависят от его импорта.

    По данным исследователей, с 2015 года в Европе закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиатоплива в регионе хватает примерно на 49 дней по сравнению со 120 днями для нефтепродуктов в целом. Во время вооруженного конфликта доля керосина может достигать 75-80% от общего потребления топлива войсками. Авторы предлагают сохранить стратегические заводы, увеличить запасы и расширить производство альтернативного горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о намерении стран Евросоюза направить из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива.

    Власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В апреле достаточные запасы авиатоплива обнаружили только у двух стран ЕС.

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    13 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня жизни

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня собственной жизни, заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

    По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

    «Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

    Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по  Украине.

    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.


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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    13 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС

    Евростат: Болгария впервые вошла в тройку крупнейших покупателей газа из России

    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В сентябре 2026 года Болгария впервые заняла третье место среди стран Европейского союза по объему импорта российского газа, закупив трубопроводного топлива на 241 млн долларов, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, лидером по импорту природного газа из России в сентябре 2026 года осталась Франция, которая приобрела сжиженного природного газа (СПГ) на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовских показателей и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов (рост на 14% к августу и на 12% в годовом выражении). Болгария, импортировавшая по трубе газа на 241 млн долларов, продемонстрировала рост поставок на 40% за месяц и в 2,7 раза за год.

    На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, чей импорт СПГ вырос втрое в годовом выражении и на 19% за месяц, достигнув 133,2 млн долларов.

    Кроме того, в сентябре российский газ также поставлялся в Нидерланды (112,1 млн долларов) и Португалию (58,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государства Евросоюза приобрели в сентябре российский природный газ на наибольшую с января 2025 года сумму.

    В прошлом месяце Венгрия поднялась на второе место среди стран ЕС по объемам импорта природного газа из России.

    В начале месяца европейские страны испытали сложности с закупкой СПГ на мировых рынках из-за высоких цен в Азии.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

    Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

    «С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Песков отказался оценивать кандидатуру Каллас для переговоров по Украине

    Песков не стал комментировать кандидатуру Каллас как переговорщика по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    «Я оставлю без комментариев», – так Песков прокомментировал просьбу оценить кандидатуру Каллас.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало о расколе в Евросоюзе по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах. Часть стран выступает за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, другие поддерживают председателя Евросовета Антониу Кошту, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера Эммануэля Макрона переговорщиком по Украине от Европы.

    В прошлом месяце СМИ указывали, что Каллас отдалили от дискуссий по украинскому конфликту.

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине.

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    12 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Ушаков выразил надежду на поддержку Европой новой архитектуры безопасности

    Ушаков: Москва надеется на поддержку Европой новой архитектуры безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва рассчитывает, что представители европейских стран поддержат работу по согласованию новой архитектуры безопасности, к которой Россия готова немедленно приступить вместе с США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Ясно, что нынешняя система не работает. Это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности.

    Путин напомнил американской стороне о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по этому вопросу.

    Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

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    12 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Дмитриев назвал работу над безопасностью Европы важным шагом

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил телеканалу CNN, что работа над европейской безопасностью – большой и важный шаг для Европы.

    «Люди, которым важны европейцы и их жизнь, конечно же, хотят, чтобы европейская безопасность была надежной», – сказал Дмитриев телеканалу CNN.

    Заявление прозвучало по итогам переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского эмиссара Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин описал позицию Европы по системе безопасности старой шуткой о коррупции.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

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    13 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Песков заявил об открытости России к диалогу с европейцами

    Песков заявил об открытости России к двусторонним контактам с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта к двусторонним контактам с европейцами, хотя пока предметного разговора об этом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока предметно об этом в настоящий момент речи не идет, но, по крайней мере, мы были бы открыты к таким контактам», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Он подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об открытости Владимира Путина к контактам с мировыми лидерами, в том числе с европейскими.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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