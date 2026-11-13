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Умер сыгравший в фильме «Няньки» актер Кристиан Казинс
TMZ: Умер сыгравший в фильме «Няньки» актер Кристиан Казинс
Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в кинокартине «Няньки», ушел из жизни в возрасте 43 лет от заболевания печени, сообщил его сводный брат Йонас Розер.
Казинс умер от заболевания печени 20 октября, пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ. Других подробностей не приводится.
Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. Первую роль он сыграл в возрасте четырех лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале «Тихая пристань». Позднее братья приняли участие в фильмах «Детсадовский полицейский» и «Няньки».
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