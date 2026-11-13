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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 18:27 • Новости дня

    Умер сыгравший в фильме «Няньки» актер Кристиан Казинс

    TMZ: Умер сыгравший в фильме «Няньки» актер Кристиан Казинс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в кинокартине «Няньки», ушел из жизни в возрасте 43 лет от заболевания печени, сообщил его сводный брат Йонас Розер.

    Казинс умер от заболевания печени 20 октября, пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ. Других подробностей не приводится.

    Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. Первую роль он сыграл в возрасте четырех лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале «Тихая пристань». Позднее братья приняли участие в фильмах «Детсадовский полицейский» и «Няньки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно о смерти американского актера Энтони Кларка, наиболее известного по роли в популярном сериале «Да, дорогая!».

    На прошлой неделе после повреждения пищевода при попытке самостоятельно извлечь застрявшую в горле куриную кость скончался актер театра и кино Иван Скицан.

    В начале месяца на 94-м году жизни ушел из жизни итальянский кинорежиссер Тинто Брасс.

    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    10 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова

    Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова

    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.

    Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».

    «Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.

    Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

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    11 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

    Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

    Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    11 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Сафронов объяснил отсутствие старшей дочери Федосеевой-Шукшиной на похоронах

    Сафронов: Дочь Федосеевой-Шукшиной не смогла выехать с Украины на похороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не смогла покинуть Украину, чтобы присутствовать на похоронах матери, сообщил художник Никас Сафронов.

    По словам Сафронова, при этом она намерена почтить память народной артистки РСФСР позднее, передает РИА «Новости». «Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов», – сообщил художник.

    Всего у Федосеевой-Шукшиной три дочери от разных браков. Младшие, Мария и Ольга, появились на свет в 1967 и 1968 годах, когда актриса была замужем за писателем Василием Шукшиным.

    Старшая дочь Анастасия родилась в 1960 году в союзе с актером Вячеславом Ворониным. После расставания родителей девочка осталась жить с бабушкой, а через некоторое время переехала к отцу в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дочери актрисы Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    10 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в последнее время переживает непростой период и часто испытывает чувство грусти.

    Исполнительница рассказала о своем душевном состоянии во время презентации нового клипа певицы Елены Север, передает РИА «Новости». По словам народной артистки России, в последнее время она стала очень часто грустить.

    «Такое время переживаю сейчас, столько грусти», – сказала Долина.

    При этом певица отметила, что после просмотра новой видеоработы своей коллеги ее собственное настроение заметно улучшилось.

    До этого артистка обращала внимание на большое количество негатива в свой адрес. Из-за этого у нее даже возникло стойкое ощущение, будто недоброжелатели наслали на нее порчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка запланировала взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» для передачи средств на нужды спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце юристы певицы начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений.

    В сентябре Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандальной истории с продажей своей квартиры.

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    10 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники предложили комику Нурлану Сабурову, которому ограничили въезд в Россию на 50 лет, вернуться в страну за 100 млн рублей, пишут СМИ.

    Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.

    В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.

    В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.

    В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.

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    11 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Суд отказал основателю детского центра во взыскании 7,5 млн рублей с Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отклонил иск основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании почти 7,5 млн рублей за оказанные услуги.

    Суд в Москве отказал в удовлетворении иска к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, передает РИА «Новости». Его подавал основатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Он требовал взыскать с экс-боксера почти 7,5 млн рублей.

    Как сообщила агентству адвокат Козьякова Ольга Карлова, защита спортсмена сослалась на истечение срока исковой давности, и суд с этим согласился. Представители Козьякова намерены обжаловать решение.

    Истец требовал взыскать с Цзю 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, 3,071 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 79,5 тыс. рублей судебных расходов. Козьяков заявлял, что с мая 2019 по август 2022 года оказывал услуги двум детям боксера, включая тьюторство и доставку стройматериалов для дома в Крыму.

    В ноябре 2025 года по инициативе Цзю было заведено уголовное дело на Козьякова из-за невозвращенного долга в 7 млн рублей. Защита Козьякова называет эти отношения гражданско-правовыми. В 2022 году Цзю отсудил у бизнесмена 13,4 млн рублей, а Козьяков добился выплаты 2,162 млн рублей за услуги центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе основатель детского центра «Катюша» Игорь Козьяков обратился в суд для взыскания с Цзю крупной суммы за образовательные и транспортные услуги.

    В июле Игорю Козьякову инкриминировали присвоение одолженных Константином Цзю 7 млн рублей.

    Ранее правоохранительные органы начали расследование предполагаемого мошенничества в отношении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу.

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    11 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Американский актер Стейси Кич скончался в возрасте 85 лет
    Американский актер Стейси Кич скончался в возрасте 85 лет
    @ Dave Bedrosian/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер Стейси Кич, наиболее известный по роли детектива Майка Хаммера, скончался в Польше в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщила супруга артиста Малгожата Томасси

    Томасси сообщила, что он скончался во вторник в своем доме в польском селе Магдаленка. По ее словам, это произошло «после долгой и тяжелой борьбы с серьезным сердечным заболеванием и сердечной недостаточностью», пишет Variety.

    Стейси Кич продолжал сниматься в кино и на телевидении до 80 лет. Среди его работ – роли в фильмах «Эволюция Борна», «Американская история Икс», «Побег из Лос-Анджелеса», «Небраска» и «Город грехов 2», сериалах «Два с половиной человека» и «Рэй Донован», а также озвучивание персонажей в мультсериале «Симпсоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Донни Данаган, подаривший голос юному Бемби в одноименном мультфильме, скончался в возрасте 92 лет от рака легких.

    Американский актер Том Скеррит, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался в возрасте 93 лет.

    В Техасе в возрасте 34 лет умер американский актер Ар Джей Митт, известный по роли сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие».

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    12 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    Депардье передумал обжаловать приговор по делу о домогательствах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский актер Жерар Депардье принял решение отозвать апелляцию на судебный вердикт по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни».

    Адвокаты артиста направили уведомление об отказе от апелляции, что приведет к вступлению в силу приговора первой инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter. Апелляционные слушания планировалось провести с 16 по 20 ноября.

    Ранее парижский суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за непристойное поведение в отношении 54-летней художницы-декоратора и 34-летней помощницы режиссера. Актера постановили занести в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лишили права участвовать в выборах на два года.

    Суд обязал обвиняемого выплатить пострадавшим 1000 и 2000 евро в качестве компенсации, однако отклонил требования прокуратуры о взыскании 20 тыс. евро за моральный вред и о принудительном психологическом лечении. По словам одной из потерпевших, которые приводит агентство Mediapart, после инцидента актер отказался извиняться и накричал на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продюсер Арно Фрилле сообщил об отказе Жерара Депардье от переезда в Россию.

    В прошлом году парижский суд признал актера виновным по делу о домогательствах во время съемок картины.

    Жерар Депардье собирался обжаловать вынесенный приговор.

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    12 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    В Голливуде решили снять ремейк романтической комедии «Вам письмо»

    Deadline: Голливуд переснимет комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом

    Tекст: Катерина Туманова

    Режиссер Джейсон Орли снимет ремейк классической романтической комедии 1998 года «Вам письмо», в которой главные роли исполнили Том Хэнкс и Мег Райан.

    Режиссером новой версии картины выступит Джейсон Орли («Стажер», «Взрослеть на полную»), известный по работе над проектами комика Пита Дэвидсона, пишет Deadline.

    Участие в проекте Тома Хэнкса и Мег Райан пока остается под вопросом. Этот фильм стал третьей совместной работой Хэнкса и Райана после «Джо против вулкана» и «Неспящих в Сиэтле» , а также последней работой дуэта с любимой многими режиссером Норой Эфрон.

    Также неизвестно, как именно создатели планируют осовременить сюжет фильма.

    Новость о перезапуске пользователи сети и представители индустрии встретили со скептицизмом.

    «Безумное решение. Все замечательные элементы этого фильма устарели: модемное соединение, электронная почта, книжные магазины, общение с незнакомцами, свидания между мужчинами и женщинами», – написал сценарист Грант Аддисон в соцсети X.

    При этом некоторые комментаторы напомнили, что лента 1998 года сама являлась ремейком картины «Магазинчик за углом» 1940 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роберт Де Ниро решил сыграть легенду бейсбола – тренера Ласорду. Полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету из-за фильма на платформе Netflix. Кроме того, весной были анонсированы съемки российского ремейка фильма «Зита и Гита».

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    12 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Умер американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк

    Американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк умер в 62 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский актер Энтони Кларк, наиболее известный по роли в популярном сериале «Да, дорогая!», ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщил его коллега, актер Майк О'Мэлли.

    «Энтони Кларк умер», – приводит его слова РИА «Новости».

    За свою карьеру Энтони Кларк также сыграл в таких известных голливудских фильмах, как «Дурацкое пари», «Скала» и «Заплатить сполна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье актер и каскадер Анатолий Калмыков скончался в возрасте 75 лет.

    В прошлом месяце американский актер Том Скеррит ушел из жизни в возрасте 93 лет.

    Американская актриса Эва Мари Сейнт умерла в возрасте 102 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе.

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    13 ноября 2026, 04:45 • Новости дня
    Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму

    Меч Дарта Вейдера ушел с молотка за рекордные 4,9 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Световой меч Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны» продали на торгах аукционного дома Heritage Auctions за 4,9 млн долларов.

    Световой меч Дарта Вейдера, который использовался на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», продали за 4,9 млн долларов. Это стало мировым рекордом для предметов коллекционирования по вселенной «Звездных войн», сообщает аукционный дом Heritage Auctions.

    Реквизит применялся в сцене противостояния Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в Облачном городе. Продажа превзошла предыдущий рекорд в 3,9 млн долларов, установленный при реализации в 2025 году оригинального постера к эпизоду «Новая надежда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре световой меч Дарта Вейдера выставили на торги со стартовой ценой 1 млн долларов. Летом оригинальный реквизит из киносаги «Звездные войны» продали за 3,8 млн долларов вместе с муляжом отрубленной кисти Люка Скайуокера. В 2018 году бластер из «Звездных войн» продали за 550 тыс. долларов.


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    12 ноября 2026, 11:10 • Новости дня
    Суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста

    Суд взыскал 148 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой судья Бабушкинского района Москвы взыскал почти 150 тыс. рублей с организатора несостоявшегося концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге в пользу покупателя билетов, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как уточнили в Мосгорсуде, мировой судья частично удовлетворил требования истца Максима Зайкина к ООО «Сэй Эдженси», передает РИА «Новости».

    Мужчина заплатил 80 тыс. рублей за два билета и 8 тыс. рублей сервисного сбора. Истец также потратил на дорогу до Петербурга более 32 тыс. рублей и забронировал гостиницу почти за 30 тыс. рублей.

    Общая сумма иска составляла 159 898 рублей, включая расходы на юриста, почту, штраф и компенсацию морального вреда. Инстанция постановила выплатить покупателю 148 648 рублей с учетом того, что часть суммы ответчик погасил добровольно после подачи иска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в суды Москвы поступило более 40 исков к организовавшей несостоявшийся концерт Канье Уэста компании.

    В прошлом месяце суд привлек футбольный клуб «Зенит» в качестве третьего лица к разбирательству о возврате денег за билеты.

    Жителю Воронежа вернули потраченные на пропускные документы 132 тыс. рублей.

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    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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