TMZ: Умер сыгравший в фильме «Няньки» актер Кристиан Казинс

Tекст: Валерия Городецкая

Казинс умер от заболевания печени 20 октября, пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ. Других подробностей не приводится.

Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. Первую роль он сыграл в возрасте четырех лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале «Тихая пристань». Позднее братья приняли участие в фильмах «Детсадовский полицейский» и «Няньки».

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