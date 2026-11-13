Королева Нидерландов стала подполковником сухопутных войск

Королева Нидерландов Максима получила звание подполковника резерва армии

Tекст: Денис Тельманов

Супруга монарха принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу на церемонии в городе Бреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Королевский дом.

«Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск», – говорится в заявлении.

В начале года Максима добровольно записалась в резервисты и приступила к обучению, которое включало теоретические и практические занятия по освоению базовых навыков.

Последние этапы подготовки завершились в среду. Теперь она зачислена в Военный дом короля и будет выполнять обязанности штабного офицера в составе Королевской сухопутной армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду статс-секретарь Минобороны Нидерландов Дерк Босвейк заявил о начале подготовки женщин-военнослужащих к отбору в спецназ.

В прошлом месяце наследная принцесса Амалия получила звание сержанта вооруженных сил королевства. В прошлом году кронпринцесса стала первой зачисленной в армию женщиной из королевской семьи.