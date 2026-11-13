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Королева Нидерландов стала подполковником сухопутных войск
Королева Нидерландов Максима получила звание подполковника резерва армии
Королева Нидерландов Максима завершила программу подготовки резервистов и получила звание подполковника запаса сухопутных войск королевства.
Супруга монарха принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу на церемонии в городе Бреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Королевский дом.
«Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск», – говорится в заявлении.
В начале года Максима добровольно записалась в резервисты и приступила к обучению, которое включало теоретические и практические занятия по освоению базовых навыков.
Последние этапы подготовки завершились в среду. Теперь она зачислена в Военный дом короля и будет выполнять обязанности штабного офицера в составе Королевской сухопутной армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду статс-секретарь Минобороны Нидерландов Дерк Босвейк заявил о начале подготовки женщин-военнослужащих к отбору в спецназ.
В прошлом месяце наследная принцесса Амалия получила звание сержанта вооруженных сил королевства. В прошлом году кронпринцесса стала первой зачисленной в армию женщиной из королевской семьи.