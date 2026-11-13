Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
Макрон подал новый иск на журналистку за слухи о рождении его жены мужчиной
Politico: Макрон подал иск в США к журналистке Оуэнс из-за слухов о поле жены
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит начали судебную тяжбу против американской журналистки Кэндис Оуэнс из-за распространения теории заговора о поле первой леди.
Французский лидер и его жена обвинили Кэндис Оуэнс в распространении клеветнических утверждений, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, пишет Politico.
Оуэнс посвятила этой теме серию выпусков своего подкаста, которые собрали более 30 млн просмотров на YouTube. В своих материалах она опиралась на расследование французского публициста Ксавье Пуссара, чья книга о первой леди Франции разошлась тиражом до 100 тыс. экземпляров.
Первый иск на 250 страниц чета Макрон подала в штате Делавэр в июле 2025 года, обвинив журналистку в тиражировании экстравагантных и разрушительных выдумок. В ноябре стало известно о подаче еще одного иска в штате Теннесси. Судебные разбирательства подчеркивают трудности борьбы с дезинформацией даже для самых влиятельных мировых лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Летом Оуэнс заявила о шантаже Дональда Трампа Макроном ради прекращения расследования о первой леди Франции. В прошлом году журналистка сообщила об угрозе покушения со стороны французской жандармерии из-за фильма о супруге президента.