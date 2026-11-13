Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
Тайвань заявил об учениях ВМС Китая с участием 100 кораблей
Reuters: Власти Тайваня сообщили об учениях китайского флота со 100 кораблями
В начале ноября Китай провел масштабные военные учения в западной части Тихого океана с участием около 100 кораблей, сообщили тайваньские официальные лица.
Учения, которые в Тайбэе назвали «безмолвным запугиванием», прошли перед крупными международными встречами, пишет Reuters.
По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, китайские военные и береговая охрана отрабатывали симулированные атаки на флоты других государств и города, включая тайваньские.
В учениях были задействованы скоординированные силы Восточного, Северного и Южного командований, что указывает на отработку блокады Тайваня и более широких операций в регионе.
Также сообщается, что в ходе учений китайская подлодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря.
«Это безмолвные учения – и, по сути, безмолвное запугивание», – заявил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Тайвань заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от Японии до Филиппин. Позже тайваньская пресса сообщила о планах проведения учений с использованием американских танков. В августе СМИ узнали о тайных совместных маневрах Тайбэя и Вашингтона.