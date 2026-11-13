Тайвань заявил об учениях ВМС Китая с участием 100 кораблей

Reuters: Власти Тайваня сообщили об учениях китайского флота со 100 кораблями

Tекст: Игорь Иножарский

Учения, которые в Тайбэе назвали «безмолвным запугиванием», прошли перед крупными международными встречами, пишет Reuters.

По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, китайские военные и береговая охрана отрабатывали симулированные атаки на флоты других государств и города, включая тайваньские.

В учениях были задействованы скоординированные силы Восточного, Северного и Южного командований, что указывает на отработку блокады Тайваня и более широких операций в регионе.

Также сообщается, что в ходе учений китайская подлодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря.

«Это безмолвные учения – и, по сути, безмолвное запугивание», – заявил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Тайвань заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от Японии до Филиппин. Позже тайваньская пресса сообщила о планах проведения учений с использованием американских танков. В августе СМИ узнали о тайных совместных маневрах Тайбэя и Вашингтона.