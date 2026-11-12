Путин поручил повысить прозрачность спортивного судейства

Путин поручил Минспорта повысить прозрачность спортивного судейства

Tекст: Денис Тельманов

По словам Путина, случаи несправедливого судейства наблюдаются во многих спортивных дисциплинах, в связи с чем возникает необходимость повышения качества работы арбитров, передает ТАСС.

«Мы знаем, что такие проблемы есть всегда и везде. И в хоккее есть, и в футболе, и во многих других видах спорта», – сказал Путин на заседании профильного совета.

Он добавил, что регулярно обсуждает эту актуальную тему с профессиональными хоккеистами и футболистами. По итогам обсуждения Министерство спорта и администрация президента получили поручение продумать новые механизмы и предложить решения для обеспечения прозрачности судейства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости использовать правовые механизмы для защиты отечественных атлетов.

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