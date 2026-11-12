Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду

Дегтярев попросил Путина поддержать заявку на проведение зимней Универсиады

Tекст: Денис Тельманов

Министр озвучил свою инициативу в ходе заседания Совета при президенте по физической культуре и спорту, передает ТАСС. «Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031–2033 годы», – сказал Дегтярев.

В 2013 году летняя Универсиада прошла в Казани, а в 2019 году зимние Игры состоялись в Красноярске.

Екатеринбург должен был принять летнюю Универсиаду 2023 года, однако был лишен этого права из-за санкций в отношении российского спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль сообщил о проведении Владимиром Путиным заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

В прошлом месяце Михаил Дегтярев заявил о намерении страны вновь претендовать на проведение Всемирной универсиады.

В прошлом году министр спорта анонсировал участие российских спортсменов в летней Универсиаде в нейтральном статусе.