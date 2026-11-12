Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Путин призвал легальным путем отстаивать права российских спортсменов
Президент Владимир Путин на Совете по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости использовать правовые механизмы для защиты отечественных атлетов.
Глава государства указал на политизацию спорта западными странами и подчеркнул, что нарушение прав отечественных атлетов демонстрирует пренебрежение демократическими институтами со стороны тех, кто декларирует борьбу за их поддержание, передает РИА «Новости».
«Конечно, нужно и дальше идти вот этим легальным путем. Они пренебрегают и судебной системой в этой сфере, по сути пренебрегают всеми призмами международной хартии олимпийской», – сказал Путин.
Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при обсуждении международной спортивной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал здоровье и качество жизни людей главной задачей физической культуры и спорта.
Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта проголосовал за сохранение права российских спортсменов участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренера, атлета и функционера в санкционную базу.