Путин призвал легальным путем отстаивать права российских спортсменов

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства указал на политизацию спорта западными странами и подчеркнул, что нарушение прав отечественных атлетов демонстрирует пренебрежение демократическими институтами со стороны тех, кто декларирует борьбу за их поддержание, передает РИА «Новости».

«Конечно, нужно и дальше идти вот этим легальным путем. Они пренебрегают и судебной системой в этой сфере, по сути пренебрегают всеми призмами международной хартии олимпийской», – сказал Путин.

Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при обсуждении международной спортивной повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал здоровье и качество жизни людей главной задачей физической культуры и спорта.

Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта проголосовал за сохранение права российских спортсменов участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренера, атлета и функционера в санкционную базу.