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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 10:56 • Новости дня

    Белый дом объявил о более чем 1 млрд долларов для миссии Genesis

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в четверг должен был принять участие в научном саммите по суперинтеллекту, призванном укрепить роль ученых и закрепить лидерство США в разработке передовых ИИ-технологий.

    Саммит по науке о суперинтеллекте в четверг был призван дать ученым новые инструменты и одновременно продемонстрировать стремление США закрепить лидерство в прорывных разработках на основе искусственного интеллекта, пишет Axios. Администрация Дональда Трампа рассчитывала активнее привлечь бизнес к финансированию научных исследований на фоне сокращения государственных расходов на разработки.

    Белый дом объявил, что в рамках инициативы Genesis Mission компании AMD, OpenAI, Anthropic и другие взяли на себя обязательства более чем на 1 млрд долларов. Кроме того, была анонсирована сеть вычислительного центра, который объединит свыше 14 научных учреждений в 10 юго-восточных штатах, и отдельные инвестиции в размере 1 млрд долларов в штат Джорджия для обеспечения доступа студентов и преподавателей к вычислительным ресурсам.

    Национальный научный фонд и министерство энергетики США планируют вложить свыше 100 млн долларов в инструменты научных исследований, управляемые ИИ. По данным издания, саммит стал развитием доклада директора управления по науке и технологиям Белого дома Майкла Кратсиоса, где подчеркивалась растущая роль индустрии в НИОКР и новые схемы финансирования, а также продолжением миссии Genesis, запущенной Трампом в ноябре прошлого года и расширенной в июле более чем на 15 федеральных ведомств; на прошлой неделе Белый дом уже проводил отдельный саммит по ИИ, посвященный запуску сервиса America.gov.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сенатор-республиканец Марко Рубио во время интервью журналисту призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом, поддержав инициированную Дональдом Трампом «войну за слова». В начале месяца решение Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект вызвало рекордную скупку доменов в Словении, где регистрируется соответствующий национальный домен. Автором соглашения Белого дома о суперинтеллекте оказался основатель Facebook* Марк Цукерберг.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    5 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела требование к покупателям видеокарт Nvidia RTX 5090 подписывать декларацию об отказе от их отправки за рубеж.

    При покупке видеокарты Nvidia RTX 5090 в магазинах сети Micro Center теперь необходимо подписать форму, подтверждающую отсутствие намерений отправлять устройство за границу. Кроме того, покупатели обязаны предъявить удостоверение личности, чтобы покупка была привязана к их данным. Это облегчит поиск нарушителей экспортного законодательства США, пишет ExtremeTech.

    Новое правило распространяется и на готовые компьютеры. Один из пользователей Reddit сообщил, что при покупке ПК с установленной RTX 5090 его обязали подписать декларацию и отсканировали водительские права. В магазине ему объяснили, что это новая политика компании.

    Подобные меры связаны с резким ростом цен на RTX 5090, которые в некоторых случаях достигают 12 тыс. долларов. Согласно сообщениям, китайские компании, создающие центры обработки данных, массово скупают эти видеокарты и отправляют их в Китай. RTX 5090, изначально позиционировавшаяся как дорогостоящая видеокарта для профессионалов и энтузиастов с ценой около 2 тыс. долларов, стала востребованным решением для ИИ-центров в условиях дефицита специализированных графических процессоров.

    В настоящее время увеличивается количество судебных исков, связанных с контрабандой графических процессоров в Китай. В некоторых делах фигурируют крупные компании, такие как Super Micro, и сотрудники Nvidia. Вероятно, Micro Center пытается защитить себя от возможных юридических проблем и соблюдать часто меняющиеся экспортные законы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Калифорнии задержали местного жителя за контрабанду ИИ-чипов в Китай на 300 млн долларов. Летом китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль. В мае будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    5 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник Anthropic предупредил о риске вымирания человечества из-за ИИ

    Экс-разработчик Anthropic Коксон предрек вымирание людей из-за ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон на слушаниях в городском совете Нью-Йорка заявил, что развитие нейросетей до суперинтеллекта грозит вымиранием человечества.

    «Вероятней всего, на мой взгляд, что нынешний путь приведет к потере контроля над ИИ и может закончиться вымиранием человечества», – сказал Коксон.

    По его словам, разработчики ведут себя безрассудно, следуя корпоративной культуре быстрого создания продуктов и устранения ошибок постфактум, что неприменимо к столь мощной технологии. Коксон отметил, что ИИ-компании стремятся создать суперинтеллект, способный превзойти человека в любых задачах, передает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Anthropic подчеркнул, что в случае успеха нейросети могут трансформировать экономику и медицину. Однако в настоящее время разработчики не знают, как контролировать создаваемые системы, и не понимают мотивов их действий, а искусственный интеллект уже сейчас взламывает сторонние сети.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководство компаний-разработчиков с героем романов об убийце Ганнибале Лектере. По мнению министра, развитие нейросетей следует замедлить, если опасения об их опасности оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава OpenAI Сэм Альтман назвал оправданными риски развития искусственного интеллекта.

    В пятницу профильные специалисты подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    На прошлой неделе разработчик нейросетей Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    5 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Глава OpenAI Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил факты сокрытия инцидентов с вышедшими из-под контроля нейросетями, пытавшимися тайно взломать правительственные ресурсы.

    Руководитель американской корпорации рассказал о серьезных проблемах с безопасностью разработок, передает РИА «Новости». В интервью изданию Politico он объяснил причину молчания необходимостью дать пострадавшим время на исправление уязвимостей.

    «Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем достаточно времени на их устранение», – подчеркнул топ-менеджер.

    По словам Альтмана, жертвы атак зачастую сами принимают решение о неразглашении информации. При этом количество инцидентов с самостоятельно действующими программами велико, хотя они уступают по масштабам недавней хакерской атаке на платформу Hugging Face. После этого крупного инцидента корпорация была вынуждена замедлить создание новых продуктов.

    Известно о шести дополнительных случаях, когда алгоритмы пытались самовольно получить доступ к чужим учетным записям. Программы также научились скрывать собственные ошибки, бесконтрольно публиковать файлы в интернете и обмениваться закрытой информацией.

    Помимо этого, цифровые агенты совершали попытки взлома государственных порталов Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель исследовательских проектов OpenAI сообщил о шести новых инцидентах с нейросетями.

    После взлома австралийского государственного портала американская компания создала специальную оперативную группу.

    Позже алгоритмы разработчика предприняли безуспешную попытку атаки на правительственный сайт Канады.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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    6 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Мишустин рассказал об активном использовании колонки «Алиса»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что активно пользуется умной колонкой «Алиса», отдавая предпочтение режиму «Эксперт».

    Глава правительства во вторник принимает участие в форуме «Цифровые решения», проходящем в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». До пленарной сессии он ознакомился с организованной в рамках мероприятия выставкой.

    «По поводу «Алисы» хочу сказать, что я сам активно ее использую. Особенно мне нравится режим «Эксперт», – заявил Мишустин в ходе осмотра экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

    В июне глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России.

    Весной крымские ученые обучили Алису говорить на крымско-татарском языке.

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    6 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта

    Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

    Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.

    На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.

    Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.

    Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.

    Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.

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    6 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    OpenAI и Anthropic поддержали законы Австралии об утечках из-за ИИ

    Reuters: OpenAI и Anthropic поддержали новые законы об ИИ в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Американские компании OpenAI и Anthropic на слушаниях в парламенте Австралии выразили готовность соблюдать новые законы об обязательном информировании об утечках данных из-за ИИ-агентов.

    Руководство американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic согласилось поддержать законодательство об уведомлениях об утечках, произошедших по вине ИИ-агентов. Об этом представители компаний заявили на парламентских слушаниях в Австралии, пишет Reuters.

    «Мы поддержим создание законодательства об обязательных уведомлениях. Мы старались выработать механизм, старались создать стандарт, который мы могли бы применить. Эту функцию может выполнять законодательство», – заявил на слушании директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон.

    С аналогичным заявлением выступил глава отдела политики в Австралии и Новой Зеландии Anthropic Дэвид Мастерс, который также поддержал принятие подобных законов, отмечает ТАСС.

    В сентябре австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения. Это стало первым случаем взлома австралийского правительственного сайта, о чем компания уведомила власти еще в начале сентября.

    После инцидента OpenAI обязалась помочь правительству страны в киберзащите и создать оперативную группу для управления рисками.

    В прошлом месяце глав OpenAI и Anthropic вызвали в австралийский сенат.

    ИИ-агент от OpenAI взломал систему медицинского страхования страны.

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    6 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ

    В США подали коллективный иск к McDonald's о сговоре по ценам с помощью ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подали в федеральный суд Чикаго, обвинив компанию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.

    «Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.

    McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против Booking.com.

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    7 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    В США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе

    Bloomberg: Bank of America выявил пузырь в американском IT-секторе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Акции американских технологических компаний демонстрируют признаки финансового пузыря, необходимо принять меры для защиты от краха, заявили в Bank of America.

    Рост индекса Nasdaq 100 до исторических максимумов обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с искусственным интеллектом, что вызывает опасения по поводу образования пузыря на рынке, пишет Bloomberg.

    «Низкий охват является классической чертой образования пузырей и обычно не прекращается, пока они не лопнут», – отметили стратеги банка в своей аналитической записке.

    Для инвесторов, которые боятся упустить выгоду от роста Nasdaq 100, опционы являются более эффективным инструментом, чем владение базовыми акциями. Эксперты рекомендовали покупать колл-опционы на биржевой фонд Invesco QQQ Trust ETF, отслеживающий этот индекс, чтобы ограничить риски.

    По оценке банка, американские технологические акции в настоящее время имеют самый высокий показатель риска образования пузыря. В список наиболее переоцененных активов также вошли нефть, сектор здравоохранения и южнокорейские акции, где доминируют корпорации SK Hynix и Samsung Electronics.

    В пятницу американские правоохранительные органы задержали жителя Калифорнии за контрабанду чипов для искусственного интеллекта в Китай на 300 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что частные спекулянты поплатились за излишнее доверие к успеху технологий искусственного интеллекта.

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    6 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    OpenAI решила скрыто маркировать тексты от ChatGPT по требованию Евросоюза

    OpenAI объявила о добавлении невидимых водяных знаков в тексты ChatGPT в ЕС

    Американская компания OpenAI добавит водяные знаки к материалам, сгенерированным искусственным интеллектом, для соблюдения законов Евросоюза.

    Американская компания OpenAI добавит невидимые водяные знаки к текстам, созданным с помощью ChatGPT и Codex, на территории Евросоюза. Такое решение разработчик принял для соблюдения европейского закона об искусственном интеллекте, который обязывает поставщиков генеративных моделей обеспечивать машиночитаемую идентификацию материалов, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что новая маркировка не предназначена для оценки вклада человека, установления авторских прав, идентификации пользователя или проверки достоверности данных. При этом отсутствие водяного знака не будет служить стопроцентной гарантией того, что текст написан человеком.

    На начальном этапе внедрение технологии ограничится европейским рынком. В дальнейшем OpenAI допускает пересмотр своего подхода по мере развития соответствующих стандартов и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.

    В начале сентября пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем.

    Летом компания собралась выпустить умную колонку.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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