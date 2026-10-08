Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
В Харьковской области взрывом повредило объект инфраструктуры
Взрыв повредил объект инфраструктуры в городе Лозовая Харьковской области
Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский сообщил, что в окрестностях населенного пункта из-за взрыва получил повреждения объект критической инфраструктуры.
В результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры в районе города Лозовая Харьковской области, передает ТАСС.
«Возникло сильное задымления, пожарные тушат возгорание», – написал в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской) мэр города Сергей Зеленский.
При этом он не привел подробностей о том, какой именно объект получил повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре области на Украине частично остались без электроснабжения.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ