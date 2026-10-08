В Харьковской области взрывом повредило объект инфраструктуры

Взрыв повредил объект инфраструктуры в городе Лозовая Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры в районе города Лозовая Харьковской области, передает ТАСС.

«Возникло сильное задымления, пожарные тушат возгорание», – написал в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской) мэр города Сергей Зеленский.

При этом он не привел подробностей о том, какой именно объект получил повреждения.

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