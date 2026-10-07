Командира разбившегося в Карачаево-Черкесии вертолета отдали под суд

СК: Пилот разбившегося в КЧР вертолета пойдет под суд за ущерб в 173 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего командира воздушного судна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 16 июня 2026 года во время полета с пассажирами над горным хребтом в районе перевала Архыз пилот не рассчитал безопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию и столкнулся с землей. В результате аварии один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а собственнику воздушного судна был причинен ущерб на сумму свыше 173 млн рублей.

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