Anadolu: Военные Нигерии уничтожили 44 боевика «Боко Харам» в штате Борно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная операция против террористической организации прошла в районе Кукава на северо-востоке страны, пишет Anadolu.

Исполняющий обязанности командующего операцией «Хадин Кай» Мохаммед Муса Гони сообщил, что, помимо уничтоженных боевиков, еще десятки террористов получили ранения и скрылись.

В ходе зачистки военные ликвидировали транспортные средства и мотоциклы экстремистов. Также были уничтожены материалы, которые боевики использовали для изготовления самодельных взрывных устройств.

Группировка «Боко Харам» действует в Нигерии с начала 2000-х годов. Жертвами ее масштабных нападений стали десятки тысяч человек, а сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. С 2015 года террористы также атакуют соседние Камерун, Чад и Нигер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные и ВВС Нигерии ликвидировали десяток главарей экстремистской группировки «Боко Харам» в штате Борно.

Также правительственные войска Нигера уничтожили лидера террористической группировки Ибрагима Махамаду.

Кроме того, нигерийские военно-воздушные силы нанесли ракетно-бомбовые удары по базам террористов в штате Борно.