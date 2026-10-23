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Шафранов назначен главным тренером магнитогорского «Металлурга»
Шафранов стал новым главным тренером магнитогорского ХК «Металлург»
Константин Шафранов утвержден на пост главного тренера магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2026/27.
Об этом сообщает «Металлург».
Ранее 58-летний специалист занимал должность ассистента в клубах Континентальной хоккейной лиги «Амур», «Автомобилист», «Авангард», СКА и «Ак Барс», а также в американской команде «Форт Уэйн Кометс». В декабре прошлого года Шафранов вошел в тренерский штаб сборной «Россия 25», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером команды Андреем Разиным по соглашению сторон.
В начале месяца клуб временно отстранил его от должности из-за разногласий с игроками.