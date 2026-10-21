Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Задержанный наемник из Германии оказался бывшим военным бундесвера
Задержанный немецкий наемник участвовал в боях под Донецком с 2016 года
Задержанный гражданин Германии, служивший в ВСУ, оказался бывшим кадровым военным бундесвера и участвовал в боевых действиях на украинской стороне в районе Донецка с 2016 по 2018 год, сообщили в ФСБ.
Наемник является действующим военнослужащим ВСУ, который находился на линии боевого соприкосновения в Донбассе в составе подразделения, состоящего преимущественно из иностранцев, цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.
В 2015 году мужчина через социальные сети связался с представителем запрещенной в России террористической организации, чтобы отправиться воевать в ЛНР и ДНР. После подписания документов его распределили в подразделение сил территориальной обороны украинской армии. За участие в боях он получил медаль.
В ноябре 2025 года иностранец вновь прибыл на Украину с полной экипировкой и подписал контракт. Отмечается, что ему обещали денежное вознаграждение, которое он в итоге не получил.
С 1996 по 2010 год мужчина проходил службу в бундесвере и принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Сомали. После увольнения из армии он воевал в качестве наемника в Сирии. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела о наемничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Ведомство показало видео с жалобами наемника на обман со стороны Киева.
В начале месяца силовики задержали при попытке въезда в Россию иностранца, вербовавшего людей для украинской армии.