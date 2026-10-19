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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня

    Пентагон тайно закупил ракеты PrSM на фоне конфликта с Ираном

    Сухопутные войска США тайно заказали ракеты PrSM на 550 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне истощения запасов в ходе боевых действий против Ирана американские военные без публичного объявления заключили контракты на поставку дальнобойных ракет PrSM стоимостью около 550 млн долларов.

    Сухопутные войска США заказали партию ракет PrSM базовой модификации на сумму почти 539 млн долларов. Еще около 9,8 млн долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным контрактам на предыдущие партии этих же снарядов, передает РИА «Новости».

    Ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не появились отдельным сообщением в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки проводились через действующий многолетний договор с Lockheed Martin, внутри которого военные оформляли отдельные запросы и изменения к ним.

    Производственный цикл занимает около трех лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года. В августе американская пресса сообщала, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически исчерпали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS.

    На 2027 финансовый год армия запросила почти 1,92 млрд долларов на закупку еще 1134 ракет PrSM. Всего США намерены приобрести 3986 снарядов базовой модификации. В сентябре Пентагон также сообщил о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на поставку ракет второго поколения, способных поражать движущиеся морские цели.

    Ранее СМИ писали, что американская армия решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    До этого Соединенные Штаты закупили устаревшие снаряды для комплексов Patriot.

    В апреле Вашингтон резко увеличил закупки ракет Patriot.

    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

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    18 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»

    Минобороны Ирана подготовилось к применению США сверхмощной неядерной бомбы

    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»
    @ U.S. Department of Defense/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран продумал необходимые ответные меры на случай применения Соединенными Штатами самой мощной неатомной бомбы, заявил новый министр обороны Исламской республики Мехрдад Эхлаки.

    Тегеран подготовился к возможному использованию Вашингтоном самой мощной неядерной бомбы из американского арсенала, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ILNA.

    «Мы продумали необходимые меры по этому вопросу и спокойны. Мы уверенно выполняем свою работу», – подчеркнул Эхлаки.

    По словам министра, американцам следует думать о том, как в целости вывести свои войска с Ближнего Востока. Он отметил, что в случае применения США супербомбы им придется считать, сколько американских солдат покинут регион «в горизонтальном положении».

    Эхлаки добавил, что именно опасения за возможные последствия заставляли Вашингтон до сих пор воздерживаться от сброса «матери всех бомб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

    В четверг Вашингтон разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

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    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    18 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива

    Аракчи: Иран откроет Ормузский пролив на шестой день, если США выполнят условия

    Tекст: Дарья Григоренко

    План по открытию Ормузского пролива «на столе», если США выполнят условия Ирана, пролив будет открыт на шестой день, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    «На наш взгляд, семидневный план на столе, и если со стороны США будет честность, чего не наблюдается, путь известен: если они выполнят условия, пролив будет открыт на шестой день, а на седьмой день начнутся переговоры», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ирана передали США семидневный план по разблокировке Ормузского пролива.

    В пятницу сообщалось, что Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана.

    В тот же день генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    17 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    На юге Ирана произошли взрывы

    IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.

    О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

    В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    18 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    При крушении саудовского вертолета погибли два человека

    Reuters: Ударный вертолет потерпел крушение в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности потерпел крушение легкий ударный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов генерал Турки аль-Малики.

    Вертолет разбился в районе, который находится в юрисдикции министерства национальной гвардии Саудовской Аравии, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что хуситы сбили саудовский вертолет Apache.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы

    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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