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Умерла художник и дизайнер Катя Белявская
Художник и дизайнер Белявская скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет
Российский художник, иллюстратор и промышленный дизайнер Катя Белявская скоропостижно ушла из жизни в возрасте 45 лет.
Российский художник и промышленный дизайнер Катя Белявская скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет, передает РИА «Новости».
В окружении умершей рассказали, что полотна Белявской отличаются живописностью и высокой детализацией. Знакомая художницы отметила, что в ее произведениях переплетаются русские сказки, японский эпос, мировая литература, а также исторические и научные мотивы.
Белявская родилась в Москве в 1981 году. Она окончила Московский государственный университет печати и колледж искусств в Лондоне. Ее учителями были иллюстраторы Борис Диодоров и Леонид Владимирский.
Художница стала финалистом Премии Кандинского в 2007 году. Ее работы выставлялись в Париже, Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Брюсселе.
Она также создавала иллюстрации для книг и занималась промышленным дизайном, перенося свои рисунки на посуду, аксессуары и одежду.
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