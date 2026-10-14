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Губин пообещал выпустить новые песни после выздоровления
Певец Андрей Губин пообещал выпустить новые песни после выздоровления
Певец Андрей Губин рассказал журналистам о намерении представить слушателям новый музыкальный материал после улучшения самочувствия.
Артист планирует выпустить новые треки после того, как решит проблемы со здоровьем, передает РИА «Новости».
«Сейчас я здоровье поправлю и выпущу новый материал. У меня его много», – сказал Губин.
В начале 2010-х годов исполнитель объявил о приостановке карьеры из-за тяжелого заболевания. Он ушел со сцены в связи с проблемами с лицевым нервом, врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица.
Андрей Губин приобрел широкую популярность в 1990-х годах благодаря хитам «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода» и «Девушки как звезды».
Кроме того, он писал композиции для других артистов, включая Жанну Фриске. С середины 2000-х годов певец практически прекратил выступления и редко появляется на публике.
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