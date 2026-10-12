Швайцер сменил Бас на посту министра труда Германии

Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

Tекст: Ольга Иванова

Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».