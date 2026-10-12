12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Швайцер сменил Бас на посту министра труда Германии
Bild: Швайцер стал новым министром труда и социальных дел Германии
Бывший премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Александер Швайцер заменит Бербель Бас на посту министра труда и по социальным вопросам Германии.
Новым министром труда и по социальным вопросам ФРГ станет представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Александер Швайцер, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Ранее в понедельник Бербель Бас заявила, что уходит с постов сопредседателя СДПГ и министра труда. Свое решение она объяснила личными обстоятельствами, связанными со смертью падчерицы, а также нападками со стороны блока ХДС/ХСС, который выступает партнером по коалиции.
До конца мая текущего года Швайцер руководил землей Рейнланд-Пфальц. После поражения партии на региональных выборах он возглавил фракцию СДПГ в местном парламенте. Имя преемника Бас на должности сопредседателя партии пока неизвестно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ.
В июле глава ХСС рассказал о планах сменить министра транспорта Германии.