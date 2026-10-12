«Северяне» уничтожили штурм-группу ВСУ при вылазке в районе Новой Казачьей

ВС России уничтожили штурм-группу ВСУ в районе Новой Казачьей

Tекст: Катерина Туманова

«Противник провел одну контратаку двумя штурмовыми группами 58 омпбр ВСУ в районе Новой Казачьей. Успеха не имел, одна штурмовая группа полностью уничтожена, вторая с потерями отошла на исходные позиции. Один военнослужащий взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, на Липцовском направлении идут ожесточенные бои в районе Бугаевки и Токаревки, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях продолжается зачистка Волчанского котла. За сутки продвижение составило более чем на 1 тыс. м на 25 участках.

В Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Куты-Вторые, а также по пункту дислокации подразделений 114 обр ТРО в районе Старой Гутки, рассказали «Северяне».

В Сумском районе штурмовики «Севера» ведут тяжелые стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвигаются в районе населенного пункта Коренек, а в Краснопольском штурмовые группы продвигаются в районе населенного пункта Турья.

За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 300 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен, указано в сводке.

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